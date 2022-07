INCIDENTE IN SVIZZERA: 27ENNE DI ORTONA MUORE DOPO SCHIANTO IN MOTO

ORTONA – Un tragico schianto in moto e una giovane vita spezzata, quella di Alessandro Dorigo, 27enne di Ortona (Chieti) che si trovava in Svizzera per lavoro.

L’incidente, riporta Il Centro, è avvenuto mercoledì a Stein Am Rhein Thurgau, comune di 3.343 abitanti del Canton Sciaffusa, ma la notizia ha iniziato a diffondersi solo ieri con le prime affissioni dei manifesti funebri.

Una morte che ha sconvolto la città, dove la famiglia della vittima vive in contrada Peticcia, mentre in Svizzera Dorigo poteva contare sulla presenza di uno zio.

Il feretro sta per rientrare dalla Svizzera e lunedì, alle 10, sono in programma i funerali nella cattedrale di San Tommaso.