L’AQUILA: LAV DONA UNA GABBIA-TRAPPOLA E CIBO PER I GATTI AL CANILE DI COLLEMAGGIO

L’AQUILA – Il gruppo attivo Lav L’Aquila comunica di aver messo a disposizione del canile sanitario di Collemaggio una nuova gabbia trappola, strumento che sarà utile per il recupero di animali in difficoltà e gatte da sterilizzare nell’ambito della necessità di prevenzione al randagismo.

” In base alla legge quadro nazionale e alla legge regionale, la gestione di cani e gatti randagi in merito ad assistenza sanitaria, rifugi e nutrimento idoneo risulta a carico dei singoli Comuni, tramite l’implementazione di un fondo speciale e a seguito di stanziamento di contributi a Enti locali e fondi ministeriali specifici deliberato dall’amministrazione regionale, al fine di tutelare il benessere animale sia nelle strutture che in strada ” – spiega Lav L’Aquila.

“Abbiamo ravvisato alcune carenze strumentali e di forniture di cibo per gatti, a cui abbiamo deciso di sopperire momentaneamente con questa nostra iniziativa che sicuramente non è risolutiva in maniera definitiva della situazione di inadeguatezza riscontrata, anche a livello di spazi strutturali per una serena gestione di animali con differenti esigenze etologiche recuperati e stallati in canile. Stiamo provvedendo a livello nazionale con una raccolta di cibo medicale e cercheremo di affrontare le problematiche in maniera organica, interpellando le singole Istituzioni interessate a cui proporremo il nostro contribuito tecnico e pratico, certi dell’accoglimento delle nostre proposte e istanze”, conclude Lav.