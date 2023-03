MIGRANTI, PAGANO: “SOSTEGNO A PIANTEDOSI, SCIACALLAGGIO POLITICO OFFENDE LE VITTIME”

ROMA – “La ricostruzione operata dal ministro Matteo Piantedosi conferma che non c’è stata alcuna sottovalutazione o addirittura una dolosa intenzione di ritardare i soccorsi. Utilizzare ciò che è successo per attaccare il Governo, per chiedere dimissioni e fare strumentalizzazioni sulla politica migratoria non è solo scorretto ma rappresenta un atto di sciacallaggio politico che offende le vittime”.

Così il presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera Nazario Pagano dopo l’informativa del ministro dell’Interno.

“Nel ribadire il pieno sostegno al ministro Piantedosi dico che la politica migratoria della maggioranza è seria e responsabile: lotta agli scafisti, coinvolgimento dell’Ue, accordo con i Paesi di partenza e transito, spirito umanitario e rispetto delle regole. Trovo indecente attribuire la responsabilità di tragedie che hanno radici così profonde a un governo e al suo ministro per miserabili logiche di politica interna”, conclude Pagano.