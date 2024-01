MOVIDA L’AQUILA: BOTTIGLIERIA LO ZIO, “TANTO AFFETTO E VICINANZA, NOSTRO LAVORO CAPITO E APPREZZATO”

L’AQUILA – Dalla battaglia legale al tamtam sui social, partito con un semplice hashtag: “#iostoconlozio”.

È la reazione di numerosi cittadini e clienti della “Bottiglieria Lo Zio”, nel centro storico dell’Aquila, tra la fontana Luminosa e viale Duca degli Abruzzi, dopo la citazione in tribunale per danni di 300mila euro da parte di una coppia di residenti che avrebbero patito danni alla salute per due anni di fracasso, chiamando in causa la società aquilana che gestisce un locale e il Comune in quanto “corresponsabile, per omissione di controlli”.

Da quando si è diffusa la notizia, pubblicata da AbruzzoWeb (Qui il link) in tanti hanno espresso la propria vicinanza e solidarietà ai proprietari del locale, Andrea e Daniele Mancini i quali, proprio per questo, commentano: “Con questo semplice messaggio volevamo dire Grazie per tutto l’affetto e la vicinanza che ci state dimostrando!”.

Un caso che si aggiunge alle tante segnalazioni che continuano ad arrivare soprattutto dai residenti, a causa di quello definito uno stato di degrado diffuso in centro storico a cui si aggiungono anche i rumori molesti che vedono per questo chiamato in causa anche il Comune per non essere intervenuto in maniera decisa “a fronte dell’evidente superamento dei limite di 50 decibel”.

Le contestazioni, comunque, sono ancora da provare e intanto alla Bottiglieria Lo Zio incassano il colpo, contando sul supporto di molti: “Come si dice, gli amici veri si vedo nel momento del bisogno! Adesso sappiamo che siete tanti e che l’amore per il nostro lavoro e per la nostra città è stato capito ed apprezzato! Vi vogliamo bene! LO ZIO”. (a.c.)