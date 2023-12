NATALE A PAGLIETA: EVENTI SPECIALI E CONCERTO, IL PROGRAMMA

PAGLIETA – Il periodo natalizio a Paglieta (Chieti) si veste di festa e serenità grazie a un ricco programma organizzato dal Comune in stretta collaborazione con associazioni, gruppi corali, teatrali ed animatori.

Questa sera, 20 dicembre, alle ore 18, la chiesa parrocchiale Maria SS. Assunta sarà il palcoscenico di un magico Concerto Natalizio nell’ambito della rassegna nazionale “Christmas Inside”.

L’esibizione sarà curata dal rinomato Coro “Giacomo Puccini di Chieti”; l’iniziativa è promossa dalla Sezione Alpini di Paglieta, con il sostegno della Federcori e dell’Associazione Cori d’Abruzzo, in collaborazione del Comune di Paglieta, entusiasta di patrocinare questo straordinario spettacolo, inserendolo tra gli eventi clou delle festività natalizie. La direzione artistica è affidata al M° Loris Medoro, mentre Ennio Del Grosso, tenore; Sabina Davide e Maria Chiara Papale, soprani; Daria Coletti e Mimmo Speranza, musicisti, renderanno la performance ancora più entusiasmante con le loro ottime qualità vocali e le loro musiche.

Il sindaco Ernesto Graziani dichiara in una nota: “In un contesto in cui è fondamentale riunirsi e rafforzare i legami comunitari, Paglieta si fa promotrice di iniziative culturali di grande valore, manifestazioni che contribuiranno a rendere il periodo natalizio un momento di gioia, condivisione e speranza per tutti”.

Il presidente degli Alpini di Paglieta, Nicola Vitulli, aggiunge: “Il Natale è un momento speciale che ci invita a riflettere sui valori fondamentali della solidarietà e dell’unità. Con questo concerto, vogliamo regalare alla nostra comunità un momento di gioia e condivisione, alimentato dalla bellezza della musica natalizia”.

Ecco le altre date e gli appuntamenti:

22 dicembre: Concerto del Duo “DreamDuo”

23 dicembre: Saggio della Scuola di danza Alkymia Danza e Concerto dei “Duca’s Band”

27 dicembre: Spettacolo di magia e baby dance

29 dicembre: Concerto/Saggio di Natale degli allievi della Scuola di musica Paglieta Live

1 gennaio 2024: Gran Concerto di Capodanno dell’Orchestra Sinfonica Teatina

3 gennaio: Spettacolo dialettale teatrale “Na fame nere” della Commedia Theatre Ensemble Torino di Sangro

4 gennaio: Concerto “Quartet for two” dei Fantasy Saxophone Quartet e Square Saxophone Quartet.