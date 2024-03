OMICIDIO L’AQUILA: TACCIONO DAL GIP E RESTANO IN CELLA I DUE STRANIERI INDAGATI

L’AQUILA – Convalidati dal gip gli arresti dei due giovani stranieri accusati di aver ucciso, in occasione di una rapina in via Fortebraccio nel centro dell’Aquila, il 51enne torinese di origini sarde, Teodoro Ullasci: delitto per il quale sono indagati per omicidio preterintenzionale, rapina, rissa.

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale dell’Aquila Marco Billi ha disposto, inoltre, che i due accusati, che hanno fatto scena muta, restino in carcere dove stamani si è svolta l’udienza: si tratta di Carlos Omar Morales, cubano, e del rumeno Alexandru Dumitru Balan. Comunque le loro posizioni sono diverse per cui sono due gli avvocati che li difendono, ovvero Giulio Agnelli e Chiara Camponeschi: un solo legale sarebbe incompatibile visto il quadro che si sta delineando.

Più in là potrebbe esserci un interrogatorio dei due quando ci sarà un quadro più chiaro per la difesa con la possibilità di valutare molte testimonianze che la squadra Mobile ha raccolto nelle certosine indagini svolte che comprendono anche l’esame dei cellulari di accusati e vittima.

In corso l’autopsia eseguita da Giuseppe Calvisi, anatomopatologo, direttore della Unità operativa complessa (U.o.c.) di Anatomia Patologica dell’ospedale dell’Aquila, molto utile per chiarire la posizione dei due stranieri arrestati dalla polizia: qualora venisse rilevata l’assenza di lesioni importanti sulla salma ci sarebbe un parziale ridimensionamento delle accuse che comunque restano molto gravi. Ma le posizioni sono già diverse: nel senso che dai filmati sembra che a colpire la vittima con calci e pugni sarebbe stato solo il cubano.

Questa la ricostruzione dei fatti: i tre, che comunque si conoscevano ed erano stati poco prima in un locale, hanno imboccato insieme Via Fortebraccio e dopo qualche metro, è nata una discussione poi sfociata nell’aggressione fatale. Mentre uno degli autori ha raccolto un sasso – poi non utilizzato – l’altro improvvisamente avrebbe colpito la vittima prima con un violento calcio al fianco sinistro e poi con un violentissimo pugno al volto che ne ha causato la caduta lasciandolo immediatamente esanime. Solo qualche secondo per avvicinarsi alle tasche e rubare quanto aveva.

Subito è scattato l’allarme da parte dei residenti e sul posto è arrivato il 118 i cui operatori hanno tentato invano di rianimare la vittima mentre la polizia ha visionato subito i filmati delle telecamere della zona e ha individuato i presunti responsabili in mezzora per poi catturarli a meno di 24 ore dal fatto nella frazione aquilana di Preturo mentre Ullasci viveva nel Progetto case a Tempera, altra frazione del capoluogo di regione.