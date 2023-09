PESCARA, BIBLIOTECA MONTEFREDINE IN ARTA: DOMANI DELEGAZIONE COMUNE PER VERIFICA STATO DEI LIBRI

PESCARA – Al fine di dimostrare alla comunità abruzzese l’ottimo stato di conservazione dei volumi della biblioteca Montefredine, che allo stato attuale sono stati temporaneamente spostati per permettere i lavori di pavimentazione dei locali dove sono abitualmente allocati, il direttore generale dell’Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente (Arta) della regione Abruzzo, Maurizio Dionisio, accoglierà martedì mattina una delegazione composta dal presidente del Consiglio comunale di Pescara, Marcello Antonelli, e dall’assessore alla Cultura, Maria Rita Carota, presso la sede dell’agenzia in viale Marconi 51, a Pescara.

“Non vi è in corso alcuno smantellamento della biblioteca Montefredine – dichiara Dionisio, né, tantomeno, esiste la volontà di danneggiare le riviste e i libri ivi conservati o addirittura inviarli a rifiuto. Pertanto intendo rassicurare tutti coloro che hanno a cuore i preziosi volumi scientifici raccolti da Antonio Montefredine, scienziato e dirigente del prestigioso laboratorio di analisi e profilassi. I libri – conclude il direttore generale – allo stato attuale sono conservati in idonei locali per permettere i lavori di pavimentazione della biblioteca. Non appena le opere saranno ultimate, i testi torneranno alla loro originaria collocazione in perfetto stato di conservazione”.