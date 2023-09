ARTA E ASL PESCARA AL LAVORO PER STILI DI VITA CORRETTI: L’INTESA SARA’ ESTESA A TUTTA LA REGIONE

PESCARA – Siglata una importante intesa fra il Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo e l’Agenzia regionale per la tutela ambientale (Arta) al fine di migliorare la salute umana attraverso la protezione e la conservazione dell’ecosistema.

L’obiettivo è quello di approfondire lo stretto rapporto tra il benessere dell’uomo e quello dell’ecosistema in cui vive per promuovere uno stile di vita sano e sostenibile. Il progetto prevede due seminari destinati alla formazione del personale sanitario, convegni ed iniziative di comunicazione tese alla prevenzione dal rischio di malattie. Il primo evento si è tenuto questa mattina nell’aula magna dell’ospedale di Pescara, il secondo si terrà a Teramo. Il direttore generale della Asl di Pescara Vero Michitelli: “Ringrazio l’Arta per questo evento che accogliamo con grande favore. Assistiamo ad una ricomposizione tra sanità e competenze ambientali dopo un divorzio avvenuto trent’anni fa. Negli anni Novanta parte delle risorse veniva fagocitata dal presidio ospedaliero. Sono passati tanti anni da questo divorzio forse provocato dal trattamento con stile cenerentola all’ambiente e quindi c’è stata una separazione. Oggi abbiamo però una maggiore consapevolezza di mettere in luce il fatto che i fattori ambientali incidono anche sulla salute dei cittadini. La collaborazione che nasce di fatto oggi ha proprio questa presa di coscienza. La salute deve vivere in un ambiente salubre. L’Arta assolve al compito dell’igiene ambientale con grande professionalità e quindi diventa importante questa sinergia”.

Raimondo Micheli Direttore Amministrativo Arta: “Ringraziamo la Asl per aver accolto il nostro invito e questa nuova opportunità. Sono passati è vero trent’anni da quel referendum con le due parti, sanità e ambiente, che procedevano separatamente. Oggi però siano contenti dal rapporto nato con la Sanità anche perché possiamo trovare e reperire risorse e allo stesso tempo sinergie per portare a compimento progetti per la salute umana. Oggi inizia un percorso pluriennale per affrontare temi importanti per la salute. Toccheremo Pescara e Teramo con questi primi due eventi che poi estenderemo nelle altre città”.