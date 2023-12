POLIZIA LOCALE, QUARESIMALE: “AVVIATO IMPORTANTE PROCESSO DI RIFORMA”

TERAMO – “In questi anni abbiamo attuato un processo di riforma ed attivato una procedura di riorganizzazione e razionalizzazione della polizia locale sulla base del confronto continuo con i rappresentanti di polizia locale e le sigle sindacali per dare uniformità su tutto il territorio della disciplina in materia di Polizia locale. La legge regionale 42/2013 è stata adeguata alle nuove funzioni e compiti della Polizia locale ed ha avuto un impulso decisivo che ha portato alla nascita dell’Osservatorio regionale, alla realizzazione di un portale, alla creazione di un Albo regionale di docenti specializzati alla nascita di una scuola di formazione ed all’avvio di un programma formativo”.

Lo ha detto l’assessore regionale Pietro Quaresimale intervenendo oggi nella Sala Unione dei comuni Val Vibrata a Sant’Omero (Teramo), all’evento organizzato dall’assessorato agli Enti locali su “Stato dell’arte e prospettive della polizia locale” cui ha partecipato anche Nicola Molteni, sottosegretario di Stato del Ministero dell’Interno e il consigliere regionale Fabrizio Montepara .

L’assessore Quaresimale ha sottolineato come “le azioni messe in campo in materia di polizia locale con il suo impulso decisivo abbiano modificato e adeguato la legge regionale 42/2013, alle nuove funzioni e compiti della Polizia locale, annunciando anche che, all’inizio del 2024, partirà il primo corso regionale per neo assunti. Negli ultimi anni la scuola regionale ha rappresentato, infatti, solo l’ultimo atto di un processo di attuazione della legge che ha previsto una serie di attività e iniziative per uniformare l’azione e l’immagine della polizia locale”.

“La Regione, negli ultimi anni – ha aggiunto Quaresimale – con il contributo del Comitato Consultivo e delle organizzazioni sindacali ha realizzato una intensa attività normativa e regolamentare ponendo la sicurezza urbana e territoriale tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile e sociale. Sono state, inoltre, conferite nel 2022 le benemerenze regionali a circa n.700 operatori della polizia locale che si sono distinti particolarmente nell’affrontare l’emergenza pandemica connessa al Covid-19”.

Dopo l’evento l’assessore Quaresimale ha accompagnato il sottosegretario Molteni in visita istituzionale presso la sede della Prefettura di Teramo.