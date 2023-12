SICUREZZA: MOLTENI, “POLIZIA LOCALE FONDAMENTALE PER TERRITORI, AVANTI CON RIFORMA”

TERAMO – “Questo governo e questo parlamento non mancheranno un obiettivo condiviso: avere una polizia locale moderna, efficiente, qualificata, che contribuisce con le forze di polizia nazionali ad alzare la qualità della sicurezza per cittadini e territorio”.

Sono le dichiarazioni del sottosegretario di Stato al ministero dell’Interno, Nicola Molteni, intervenuto al convegno ”Stato dell’arte e prospettive” della Polizia Locale della Regione Abruzzo a Sant’Omero (Teramo).

“Nel pacchetto sicurezza varato dal governo c’è la legge delega di riordino delle polizie locali che va nella direzione della loro forte valorizzazione secondo tre precise linee guida – ha ricordato il sottosegretario – che sono: l’attenzione al capitale umano, la garanzia di adeguate condizioni logistiche e dotazioni tecnologiche, essenziali per espletare il servizio e infine in fondamentale aspetto normativo con la riforma ordinamentale della polizia locale. Intendiamo, infatti, valorizzare le sue specificità mettendo la polizia locali nelle condizioni di garantire al meglio il suo servizio anche attraverso il benessere del personale, con importanti risorse destinate a welfare, previdenza e coperture assicurative, sino a nuovi e migliori strumenti normativi per contrastare degrado urbano, illegalità, abusivismo, occupazioni abusive, truffe agli anziani”.

“Lavoreremo per trovare con tutti gli interlocutori Parlamento, sindacati, sindaci e Anci le giuste soluzioni nell’ambito di competenza delle polizie locali, tutelando una sicurezza urbana integrata e partecipata”, ha spiegato il sottosegretario.

”La Legge delega è una opera di rilancio e di modernizzazione del ruolo della polizia locale. Per il Viminale la funzione della polizia locale è centrale per le dinamiche di sicurezza urbana dei territori. È un tassello di primaria importanza nel percorso di legalità e di sicurezza per i cittadini – ha sottolineato Molteni – La riforma della polizia locale è avviata, sfrutteremo l’occasione, è sempre stata una eterna incompiuta ma c’è la volontà di riconoscere le polizie locali funzioni, qualifiche, ruoli, trattamenti economici adeguati, accesso alle banche dati, formazione e addestramento di qualità in sinergia con le altre polizie nazionali”. ‘

‘Con il ministro Piantedosi lavoriamo su ogni fronte utile a migliorare la qualità di vita dei cittadini in materia sicurezza – ha evidenziato il sottosegretario – La sicurezza garantisce la coesione sociale e la convivenza civile, la polizia locale è un attore protagonista. Alle sue donne e ai suoi uomini il mio sincero ringraziamento per il lavoro svolto e per quello che saranno chiamati a svolgere per garantire la nostra sicurezza, anche in vista delle prossime festività. La polizia locale non è polizia ‘di serie B’ è la polizia di prossimità, territoriale, degli enti locali – ha concluso Molteni – Siete sentinelle del territorio, antenne formidabili delle comunità che vanno tutelate e protette. Difese e incentivate. Con un’attenzione costante, dimostrata da fatti e obiettivi come quelli che ho citato, il governo e il Viminale saranno sempre al vostro fianco”.