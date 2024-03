PROFUGHI UCRAINI NEGLI HOTEL TERAMANI: L’IRA DEGLI ALBERGATORI, “LO STATO NON RIMBORSA”

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Sono stufi alcuni albergatori di Roseto e Cologna Spiaggia, nel teramano, che hanno ancora nei loro hotel 27 persone ucraine, di cui 12 al Baia del Re e 15 al Narcisi, ma dal 17 giugno 2023, data nella quale è stato comunicato la loro uscita dal programma che prevedeva compensi agli alberghi per gli ospiti ucraini, non hanno ricevuto fondi. Lo riporta il Centro.

Essi erano stati rassicurati da Titti Postiglione, vice capo dipartimento della Protezione civile sulla soluzione del caso in tempi accettabili ma non è cambiato nulla. Di lì l’appello alla Protezione civile considerando che si avviano i preparativi per la stagione estiva e ci sono le feste di Pasqua imminenti con la possibilità di ospitare turisti. I patti, in sostanza, erano ben diversi e a rimetterci sono gli operatori turistici.