PUNTO NASCITA SULMONA, BIANCHI: “FINALMENTE CAMBIO DI PASSO POLITICHE SANITARIE”

SULMONA – “Ripaga di ogni impegno profuso con grande determinazione da anni per la salvaguardia del Punto Nascita nell’ospedale di primo livello la notizia diffusa dall’assessore Nicoletta Verì riguardo la tanto attesa approvazione da parte del Tavolo del DM 70 del Ministero della Salute del piano di reingegnerizzazione della rete ospedaliera abruzzese”.

Così, in una nota, Elisabetta Bianchi, di Direzione Sulmona, che aggiunge: “Per ciò che riguarda Sulmona finalmente l’ospedale è stato classificato e riconosciuto come DEA di primo livello con mantenimento del Punto Nascita facendo uscire finalmente il nostro presidio dall’equivoco amministrativo nel quale era finito che ne aveva depauperato nel tempo i servizi e le prestazioni.

“Rispetto ai governi precedenti è innegabile il cambio di passo sulle politiche sanitarie e di geografia giudiziaria da parte del Governo Meloni che marca la differenza con i Governi precedenti”.

“Finalmente le nostre istanze per una sanità ospedaliera e territoriale degna della nostra Città, prima recepite dalla Giunta Marsilio nella riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, sono state approvate dal tavolo ministeriale ed è pertanto doveroso ringraziare tutti coloro che con me, negli anni, hanno creduto al raggiungimento di questo importante risultato che ci esorta a continuare con lo studio e la perorazione nel percorso intrapreso di risollevare le sorti di una Città in declino, così per la Sanità anche per la Giustizia”, conclude.