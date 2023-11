REGIONALI, MANIFESTAZIONE PD A ROMA: MARINELLI, “PER ABRUZZO INIZIO DI NUOVA FASE CAMPAGNA”

ROMA – “Una piazza appassionata, vitale, coinvolgente, per affermare che un’altra Italia è possibile, che le politiche del governo sono inique e dannose, che servono sanità e istruzione pubblica, giustizia sociale. Una piazza per la pace e per la difesa della costituzione. Per noi abruzzesi si tratta dell’inizio di una nuova fase della campagna elettorale: l’incompetenza e l’inefficacia dell’amministrazione Marsilio fanno il paio e discendono da quelle del governo Meloni, di cui sono puntuale e verticale espressione”.

Lo dichiara Daniele Marinelli, segretario del Partito democratico abruzzese in merito alla manifestazione del Partito democratico a Roma.

“Proprio dall’Abruzzo partirà una stagione nuova – Marinelli prosegue – con la vittoria di un’idea di regione inclusiva ed equa, quella del nostro progetto con Luciano D’Amico candidato presidente alle elezioni del prossimo anno. Tornare in piazza è stato giusto e importante. Lo faremo ancora, con passione, nel Paese e nella nostra regione nei quattro mesi che ci separano dalle prossime elezioni regionali”.

“Siamo orgogliosi di raccontare la straordinaria partecipazione dell’Abruzzo alla manifestazione del Partito democratico a Roma. Dalla nostra regione eravamo in oltre 500 persone tra le tante migliaia presenti in piazza”, conclude Marinelli.