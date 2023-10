RINNOVO DI RSU E RLS ALLA MARELLI DI SULMONA: LA UIL SI CONFERMA PRIMO SINDACATO

SULMONA-Conclusa oggi la tornata elettorale per il rinnovo della Rsu e Rls alla Marelli di Sulmona, azienda multinazionale che produce sistemi di sospensioni ed ammortizzatori.

I lavoratori che si sono recati alle urne per scegliere i propri rappresentanti sindacali sono stati 455 su 491 aventi diritto. Dei 445 (8 schede nulle e 2 schede bianche) voti validi espressi, alla Uilm Uil ne sono andati 153, pari al 34 per cento. La Uilm, così, ottiene 3 Rsu su 8 disponibili. La Fim Cisl ha ottenuto 123 voti, pari al 27 per cento (2 Rsu), la Fiom Cgil 103 voti, pari al 22 per cento (2 Rsu), e la Uglm 66 voti, pari al 14 per cento (1 Rsu) Gli eletti della Uilm sono Alessandro Centofanti, Stefano Calcagni, Lidia Bonitatibus.

Per quanto riguarda i tre rappresentanti per la sicurezza (Rls) la Uilm ha ottenuto 139 voti eleggendo 1 Rls, Stefano Calcagni, la Fim Cisl con 123 voti 1 Rls, la Fiom Cgil con 110 voti 1 Rls, la Uglm 70 voti nessuna Rls.

“I metalmeccanici della Uil hanno ottenuto un risultato storico per la storia sindacale in Marelli per sette elezioni consecutive, esattamente da 28 anni è risultata la prima organizzazione sindacale grazie ad un grande lavoro di squadra, ma soprattutto al lavoro che quotidianamente viene svolto dalle Rsu e da tutti i membri del Direttivo Uilm”.

Il segretario della Uilm L’Aquila -Teramo, Michele Paliani, si congratula con tutti i delegati eletti, con i candidati, con gli attivisti e con gli iscritti che hanno contribuito a questo storico risultato e augura buon lavoro a tutte le Rsu elette.