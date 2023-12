SCHIANTO SULLA SUPERSTRADA DEL LIRI: INVASIONE DI CORSIA CAUSA DELLA TRAGEDIA

BALSORANO – Ci sarebbe stata una invasione di corsia alla base dell’incidente stradale sulla Superstrada del Liri, nei pressi di Balsorano, in provincia dell’Aquila, nel quale sono morte due persone.

Si tratta di Patrizio Margani, di 39 anni, balsoranese, e Antonio Alonzi, 65 anni, di Tivoli, carabiniere in congedo. Con lui era in auto la compagna che lavora in Rai, nel programma Amore Criminale, ora ricoverata in gravi condizioni nell’ospedale di Sora dove è stata portata dal 118.

I carabinieri, dunque, stanno svolgendo le indagini sulle responsabilità e presto rimetteranno una relazione alla Procura della Repubblica.

Comunque la Superstrada del Liri resta una arteria troppo pericolosa come confermano i dati sugli incidenti mortali e non e i sindaci hanno più volte sollecitato le istituzioni a provvedere in tal senso ma finora il progetto per migliorare la sicurezza resta nel cassetto.