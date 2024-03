SCIENZA E SOLIDARIETA’: ALL’AQUILA LO SPETTACOLO TEATRALE SU BATTAGLIA TAGLIACOZZO E DIVINA COMMEDIA

L’AQUILA – Scienza e solidarietà “incontrano” la storia, il teatro e la musica.

Oggi, sabato 23 marzo, alle ore 17 presso il Teatro 99 dell’Aquila, si esibiranno in uno spettacolo teatrale musicale dal titolo “Dalla Battaglia di Tagliacozzo ci ritrovammo… Nella Divina Commedia” gli attori della compagnia teatrale “I Marsattori”.

Lo spettacolo, nato da un’idea di Giovanni D’Ignazio, regista e attore dello stesso, sposa l’attività di raccolta a scopo benefico dell’Associazione IBMAI (Interdisciplinary BioMedical Group on Artificial Intelligence).

L’intero ricavato delle donazioni sarà impiegato a garantire ulteriori borse di studio per giovani laureati e giovani ricercatori e per l’acquisto di strumenti sanitari che saranno donati a quei reparti che ne hanno bisogno.

Per la partecipazione allo spettacolo è richiesto un contributo minimo di 20 euro a scopo benefico. Durante l’evento, sarà inoltre possibile supportare l’Associazione, infatti con una offerta libera minima di 10 euro si riceverà un uovo di Pasqua da donare ai propri cari.

Parte delle uova verrà donata nei giorni prossimi alla Santa Pasqua ai piccoli ospiti del Reparto Universitario di Pediatria dell’Ospedale “San Salvatore” dell’Aquila.

I biglietti per l’evento teatrale saranno disponibili in prevendita scrivendo all’indirizzo e-mail: [email protected].

Ulteriori biglietti saranno disponibili all’interno del teatro. Per gli iscritti alle scuole elementari, medie e superiori della Marsica e del resto della provincia aquilana, è prevista una riduzione del prezzo del biglietto.

“In un momento storico in cui l’Intelligenza Artificiale, si pone come strumento complementare e d’ausilio nella diagnostica di tante malattie, l’Associazione, che incardina l’idea del connubio tra scienza e solidarietà, punta a dar luce a nuovi progetti in collaborazione con gruppi di ricerca nazionali”, si legge in una nota degli organizzatori.

“Portare in scena dei passi della Divina Commedia – prosegue la nota – con personaggi che fanno parte della storia della nostra città e luoghi di interesse storico che Dante cita nel suo Capolavoro, faranno da paesaggio nel presentare alla comunità cittadina cosa sia IBMAI e le sue finalità”.

L’associazione IBMAI nasce nel 2022 dall’idea di tre soci fondatori, la professoressa Clara Balsano, Ordinaria di Medicina Interna e Direttrice della Scuola di Specializzazione di Medicina d’emergenza e Urgenza Università degli Studi dell’Aquila, il professor Bruno Siciliano, Ordinario di automatica e Robotica presso l’Università di Napoli Federico II, già vincitore nel 2022 del più prestigioso Premio al Mondo per la Robotica Engelberger Robotic Award ed il dottor Silvano Junior Santini, biologo e Responsabile Scientifico dei Progetti di ricerca del Laboratorio di Biologia Molecolare e Cellulare e Sistemi Intelligenti Applicati alla Diagnosi e cura delle Patologie Infiammatorie Croniche dell’Università degli Studi dell’Aquila.

Il nucleo dell’IBMAI è un gruppo di ricerca interdisciplinare composto da ricercatori afferenti a vari settori scientifico-disciplinari, dalla medicina, alla biologia, alla chimica, all’ingegneria, all’informatica e all’elettronica. Questa trasversalità di competenze permette di avere l’opportunità di affrontare tematiche di grande impatto nell’ambito della salute applicando tecnologie informatiche innovative.

Grazie ad un utilizzo responsabile delle nuove tecnologie digitali l’IBMAI vuole rendere democratico l’accesso alle cure rendendole accessibili a tutti, e il potenziale di questa missione sembra enorme e con svariati utilizzi, da qui il motto dell’IBMAI: La salute è un bene di tutti… Condividiamo e non dividiamo!