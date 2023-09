SULMONA: GLI SBANDIERATORI DI BORGO SAN PANFILO IN GARA NELLA “TENZONE AUREA” DI MONTAGNANA

SULMONA – Ben 22 gruppi di musici e sbandieratori più forti d’Italia si sfideranno sui campi di gara allestiti nel centro storico di Montagnana (Padova), e tra questi anche il Borgo San Panfilo, unica compagine abruzzese e una delle pochissime del Centro-Sud Italia.

Il Gruppo Musici e Sbandieratori del Borgo San Panfilo di Sulmona è pronto per la XLI edizione della Tenzone Aurea, massimo campionato federale nazionale per gruppi storici, che quest’anno si terrà a Montagnana.

La città storica veneta per tre giorni si trasformerà nella capitale italiana delle bandiere, dei tamburi e delle chiarine.

Dopo gli straordinari risultati dello scorso anno, i “cigni” saranno impegnati domani mattina, sabato 9 settembre nelle gare eliminatorie della specialità di Singolo, Grande Squadra e Musici; la mattina di domenica 10 settembre invece sarà la volta delle eliminatorie della specialità Coppia e Piccola Squadra.

“Innanzitutto voglio ringraziare tutti i ragazzi del gruppo Musici e Sbandieratori – commenta Filippo Ficorilli, Capitano del Borgo San Panfilo e responsabile del Gruppo Musici e Sbandieratori – che durante tutto l’anno si impegnano, si sacrificano e sudano per il bene del nostro borgo e per ben figurare in questa che è la manifestazione per gruppi storici più importante a livello nazionale. Rappresentiamo in questo campionato non solo i nostri colori ma anche la città di Sulmona, e siamo l’unica squadra sulmonese che attualmente milita nella massima serie nella propria disciplina, e per noi è un onere e un onore. Nella Tenzone Aurea che prenderà il via domani, lotteremo e cercheremo di raggiungere i nostri obiettivi; per noi, poi, già una prima vittoria è vedere ragazzi di Sulmona che militano a questo livello, si divertono e amano ciò che fanno”.

“Un altro ringraziamento – conclude Ficorilli – voglio farlo, con tutto il cuore, ai tanti genitori, soci, sostenitori, amici e tifosi che ci supportano tutto l’anno e che ieri, prima della partenza, ci hanno riservato un’accoglienza da brividi, meravigliosa; per me, e per tutti i ragazzi, è stato commovente, quindi davvero grazie. Un grande in ‘bocca al lupo’ a tutti e speriamo di poterci togliere qualche soddisfazione”. Sarà possibile seguire in diretta le gare del Gruppo Musici e Sbandieratori del Borgo San Panfilo sulla pagina Facebook F.I.Sb. Federazione Italiana Sbandieratori sia domani che domenica dalle ore 9.