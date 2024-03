SULMONA: PASTORE ABRUZZESE AZZANNA CANE DI PICCOLA TAGLIA E IL PADRONE CHE LO DIFENDE

SULMONA – Difende il suo cagnolino e viene aggredito da un pastore abruzzese. L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata a Sulmona (L’Aquila).

Un 71enne stava portando a spasso il suo cane di piccola taglia quando, lungo la strada, ha incrociato il pastore abruzzese che prima si è avventato sull’animale e poi sul padrone al quale ha provocato importanti ferite sull’avambraccio sinistro. Ferito anche il piccolo cane. L’uomo è stato trasportato in pronto soccorso ed è stato ricoverato in codice giallo, nel reparto di Ortopedia, dopo il passaggio in sala operatoria per la pulizia delle ferite e l’applicazione di alcuni punti di sutura. Indaga la Polizia.