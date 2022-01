SUPERBONUS, TORTO: “SFIORATI I 100MILA CANTIERI, NUMERI ECCEZIONALI”

ROMA- “I dati dell’ultimo rapporto Enea al 31 dicembre 2021 non lasciano spazio a dubbi. Quasi 100mila cantieri per circa 17,8 miliardi di euro di detrazioni ammesse, di cui 12,3 già maturate per lavori conclusi. Solo nell’ultimo mese dell’anno, in tutta Italia, si contano oltre 16 miliardi ammessi a detrazione: una crescita del 36% rispetto agli 11,9 miliardi del mese precedente. Numeri eccezionali che certificano il successo di quello che si dimostra uno strumento economico fondamentale per il rilancio dell’economia italiana. Per questo il Movimento 5 Stelle si è battuto per la difesa di questa misura e la sua estensione a tutte le tipologie di immobili”.

Lo dichiara Daniela Torto, portavoce del MoVimento 5 Stelle e capogruppo della commissione Bilancio alla Camera.

“Solo nella mia regione, l’Abruzzo, al 31 dicembre, si contano 2.500 interventi con 555 milioni di euro di lavori ammessi a detrazione e 347 milioni di investimenti per lavori conclusi. Numeri mai visti nel nostro territorio che non potevano in alcun modo essere limitati. Avevamo già previsto e dato ragione delle buone prospettive di questa misura nell’incontro sul Superbonus avuto a Chieti proprio in sede di legge di bilancio. Un momento in cui è stato importante avere con noi Riccardo Fraccaro e Michele Gubitosa, con cui ho lavorato a denti serrati per ottenere l’estensione della misura così come ci è stato chiesto da amministratori locali e imprenditori in quell’occasione. L’eliminazione del tetto Isee alle unifamiliari, inserito in manovra, è stato un grande successo per il MoVimento e per tutti i cittadini. Allo stesso modo, sono state fondamentali le modifiche apportate per potenziare ancor di più questo strumento, dall’estensione per gli impianti fotovoltaici alla proroga al 2025 del Superbonus rafforzato per le aree colpite da eventi sismici. Dobbiamo continuare su questa strada- conclude Torto – per garantire al Paese un modello di sviluppo finalmente sostenibile, che possa continuare a portare occupazione, rimettere in moto i consumi, riqualificare il patrimonio immobiliare nazionale e tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini”.