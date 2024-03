TORNA “ARROSTILAND” A TOLLO: LA PASQUETTA DI “ABBRUZZO DI MORRIS”

TOLLO – Appuntamento a Tollo (Chieti) lunedì 1° Aprile per Arrostiland, la festa ideata dalla community di “Abbruzzo di Morris” che ormai da 8 anni riunisce decine di migliaia di persone nel giorno di pasquetta per una giornata all’insegna del divertimento e delle tradizioni abruzzesi “rivisitate” in chiave moderna.

Per l’edizione 2024 la località scelta per la manifestazione è Tollo, località a livello nazionale per la produzione di vino, che a inizio Febbraio ha battuto la “concorrenza” di Casacanditella (Ch) e Turrivalignani (Pe) grazie alle forze messe in campo dal Comune e dalla giovane ma organizzatissima Proloco Tolle mè.

Già dalle prime ore della mattina di pasquetta, migliaia di giovani e famiglie invaderanno pacificamente la ridente località tollese per dare vita alla manifestazione che che “con la scusa” degli arrosticini in realtà rappresenta una vera e propria giornata di “orgoglio abruzzese” con costumi, maschere, goliardia e folklore.

Come sempre la manifestazione vede protagoniste “le greggi”, gruppi di amici e amiche, che dopo aver prenotato nelle settimane precedenti, raggiungono da tutto l’Abruzzo e centro Italia la festa per trascorrere la pasquetta cuocendo arrosticini e altre prelibatezze abruzzesi nel centro abitato del paese. Ma spazio anche per i visitatori occasionali che vorranno fare una passeggiata a Tollo durante la giornata approfittando degli stand della proloco e delle attività ristorative di Tollo per rifocillarsi.

“Siamo molto orgogliosi di poter ospitare Arrostiland” dice il Sindaco Angelo Radica che prosegue “un evento tra i più attesi dell’anno nella nostra regione che ha senza dubbio una rilevanza nazionale. Un momento di festosa aggregazione che riporta alla mente di ognuno di noi le antiche “scampagnate” che in compagnia facevano da ragazzi. Oggi al centro dell’evento vi è l’intera aerea urbana di Tollo con la partecipazione convinta di esercenti commerciali, associazioni e attività produttive. Un ringraziamento speciale ad Abbruzzo di Morris ideatore dell’evento, a tutti gli straordinari volontari nella neonata Pro Loco”Tolle me”, ai collaboratori esterni ed ai cittadini che accoglieranno gli ospiti con la solita ospitalità abruzzese”. Un ringraziamento speciale ad Abbruzzo di Mortis ideatore dell’evento, a tutti gli straordinari volontari nella neonata Pro Loco “Tolle mè”, ai collaboratori esterni ed ai cittadini che accoglieranno gli ospiti con la solita ospitalità abruzzese.”

Non mancheranno i concerti, naturalmente gratuiti, nella piazza centrale di Tollo e che vedranno esibirsi sul palco The Arribb, 99 Cosse e Mamy Wata and the Golden Shore’s per i live con spazio subito dopo al DJ set di Vittorio Pettinella e Pietro Sablone.