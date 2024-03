TRANSIZIONE ENERGETICA: INTESA TRIENNALE TRA COMUNE DELL’AQUILA, ATENEO E GSE

L’AQUILA -Siglato dall’Amministratore Delegato del GSE, Vinicio Mosè Vigilante, dal Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e dal Rettore dell’Università dell’Aquila, Edoardo Alesse un Protocollo d’intesa volto a supportare l’amministrazione comunale nel perseguimento degli obiettivi di sostenibilità e decarbonizzazione e nell’andare incontro alle esigenze del territorio per generare modelli virtuosi di riferimento.

Attraverso la promozione di interventi di efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, la diffusione delle fonti rinnovabili nonché lo sviluppo di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e Gruppi di autoconsumo collettivo per la condivisione di energia e la valorizzazione di superfici e aree comunali idonee all’installazione di impianti fotovoltaici, l’accordo ha la finalità di migliorare la vivibilità della comunità, lo stato dell’ambiente e il bilancio economico locale. Sono inoltre previste attività di sviluppo di nuove tecnologie e di nuovi modelli tra cui: la produzione e l’utilizzo dell’idrogeno come vettore energetico e di accumulo dell’energia, la mobilità sostenibile e l’economia circolare e l’implementazione di infrastrutture per la ricarica elettrica dei veicoli.

“Vogliamo favorire la realizzazione a livello territoriale degli obiettivi del PNIEC e delle altre misure nazionali per la transizione energetica, incluse quelle ricomprese nel perimetro del PNRR, sfruttando la sinergia tra gli incentivi e le risorse per gli investimenti pubblici e privati sul territorio – ha affermato l’Amministratore Delegato del GSE Vinicio Mosè Vigilante – il GSE è al fianco dell’Aquila, Capitale della Cultura italiana 2026, anche per promuovere nel Paese una cultura della sostenibilità che supporti lo sviluppo dei territori in ambito ambientale, sociale ed economico”.

“La sottoscrizione del protocollo ci darà la possibilità di avere a disposizione un supporto tecnico importante per proseguire con maggiore incisività il percorso verso la sostenibilità ambientale, l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione e l’introduzione di nuovi vettori energetici, già intrapreso dalla nostra Amministrazione con il finanziamento delle CER, per esempio. Un sistema virtuoso che incentiva la cooperazione tra cittadini, istituzioni e imprese di cui L’Aquila e tutto il territorio delle aree interne dell’Appennino centrale possono beneficiare aumentando la qualità della vita e incrementando gli investimenti locali. La collaborazione con l’Università, infine, rappresenta un elemento attrattivo per giovani menti che troverebbero condizioni uniche di formazione e di crescita nelle nuove professioni del settore energetico” hanno dichiarato il Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, unitamente all’Assessore comunale all’Ambiente e alla Transizione ecologica, Fabrizio Taranta.

“Siamo molto felici di partecipare con il Comune dell’Aquila e con il GSE a questo importante progetto – dichiara il Rettore dell’Università dell’Aquila Edoardo Alesse. – La sostenibilità e la transizione energetica rappresentano due vocazioni importanti del nostro piano strategico, che intercettano interessi reali e primari dell’Ateneo e della città. La stipula di questo protocollo ci dà la possibilità di mettere a disposizione dei nostri partner e del territorio le nostre conoscenze, le nostre esperienze e la nostra capacità di innovare, in un’ottica collaborativa interistituzionale nella quale crediamo convintamente”. Il Protocollo è efficace dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata di tre anni.