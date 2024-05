UNIVAQ: “INFILTRAZIONI D’ACQUA NELLA STRUTTURA POLIVALENTE CANADA”, DENUNCIA DEL BLOCCO STUDENTESCO

L’AQUILA – Il Blocco Studentesco ha lanciato l’allarme sulla situazione precaria della struttura polivalente Canada: da tempo gli studenti lamentano infiltrazioni d’acqua nel soffitto della zona retrostante alla struttura, creando un ambiente non solo sgradevole ma anche potenzialmente pericoloso.

“Le infiltrazioni sono visibili da diversi mesi – si legge in una nota, – L’acqua gocciola dal soffitto, creando macchie e aloni che potrebbero rappresentare un rischio per la salute degli studenti. Inoltre, la situazione genera un forte disagio e rende difficile godersi pienamente l’area”.

“Preoccupati per la salute e la sicurezza di tutti gli studenti – prosegue la nota – abbiamo deciso di contattare direttamente i vertici dell’azienda che gestisce la struttura. Abbiamo inviato una lettera ufficiale all’azienda, chiedendo un intervento immediato per risolvere il problema e confidiamo in una risposta celere e in una risoluzione definitiva della problematica. È fondamentale che gli spazi dedicati allo studio siano sicuri e confortevoli e ci auguriamo che questo episodio serva da monito per un maggiore impegno nella cura e nella gestione delle strutture pubbliche, con la speranza di evitare l’ennesimo incidente nella nostra già martoriata città.”

“Al momento – conclude la nota – l’azienda non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito alla vicenda. Il nostro movimento continuerà a seguire la situazione e a tenere informati gli studenti sugli sviluppi.”