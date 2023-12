ACQUA, SASI: DOMANI 17 COMUNI A SECCO

LANCIANO – Ancora gravi disagi in provincia di Chieti dove saranno 17 i Comuni serviti dalla Sasi Spa di Lanciano che domani resteranno senz’acqua a seguito della rottura improvvisa di una condotta principale in località Sant’Amico del comune di Archi.

La sospensione della fornitura idrica va dalle ore 9 di domani fino alle ore notturne per effettuare gli interventi urgenti di riparazione.

I comuni che subiranno il provvedimento di chiusura sono: Altino, Archi (per gli utenti di capoluogo, Caduna, Rascitti, Ruscitelli, Fonte Maggiore Sant’Amico), Atessa (per gli utenti di capoluogo, San Marco, Pian Querceto, Monte Calvo e Castelluccio), quindi Casalbordino, Cupello, Furci, Gissi, Monteodorisio, Paglieta, Perano (per gli utenti di capoluogo, San Pastore e Crocetta), Pollutri, San Buono, San Salvo, Scerni, Torino di Sangro, Vasto e Villalfonsina.

I tecnici della Sasi assicurano che sarà fatto tutto il possibile affinché i lavori non si protraggano oltre i tempi stabiliti. L’auspicio è che non ci siano intoppi e complicazioni che potrebbero ritardare il ripristino del servizio.