SASI: RIPARAZIONE CONDOTTA, 15 COMUNI SENZ’ACQUA FINO A DOMANI MATTINA

LANCIANO – Ancora disagi per l’erogazione idrica in provincia di Chieti, a causa dell’ennesimo guasto: da oggi alle 15 fino a domani mattina, giovedì 11 gennaio, 15 comuni, in maggior parte del comprensorio vastese, resteranno senz’acqua per un intervento urgente di riparazione all’adduttrice principale dell’acquedotto Sinello, in località contrada Tesoro del comune di Roccaspinalveti.

Lo ha comunicato la Sasi Spa di Lanciano, ente gestore idrico del Chietino.

I comuni interessati all’interruzione idrica sono: Atessa (località Quercia Nera e Carapelle), Carpineto Sinello, Carunchio, Casalanguida, Celenza sul Trigno, Dogliola, Fresagrandinaria, Guilmi, Lentella, Liscia, Palmoli, Roccaspinalveti, San Giovanni Lipioni, Tornareccio e Tufillo.

La stessa Sasi assicura che “il servizio verrà ripristinato nel più breve tempo possibile”.