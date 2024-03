ANALISI ELEZIONI REGIONALI: IL PD, “A TERAMO HA VINTO LA COALIZIONE DEL CENTROSINISTRA”

TERAMO – Nella Federazione di Corso De Michetti, si è riunita l’Assemblea PD dell’Unione comunale di Teramo per l’analisi del voto regionale. “Nella sconfitta elettorale regionale della coalizione di centro sinistra del 10 Marzo”, si legge in una nota, “si evidenziano due dati in controtendenza con l’esito finale: la vittoria del centro sinistra nella città di Teramo e la crescita del numero di voti ottenuti dal Partito Democratico in città. Queste elezioni regionali vedono un PD, prima lista della coalizione di centro sinistra, al 18,28% su Teramo città con 4643 voti. Un dato che decreta una crescita importante, sia se confrontato con le precedenti elezioni regionali del 2019, sia con le scorse elezioni politiche in cui il Partito Democratico ottenne il buon risultato di 4430 preferenze”.

“Questi elementi evidenziano ancora una volta la centralità del Partito Democratico all’interno dello schieramento di centro sinistra e pongono la necessità di un contributo ancora più robusto del PD all’interno dell’amministrazione guidata da Gianguido D’Alberto con il fine di rafforzarne l’azione. L’importante vittoria del centro sinistra alle amministrative dello scorso maggio e la conferma con la vittoria della coalizione nella città alle regionali, sono uno stimolo importante a continuare e soprattutto migliorare il percorso amministrativo intrapreso con rinnovati entusiasmo ed energie”.