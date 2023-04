ATER L’AQUILA: PUBBLICATO AVVISO PERMANENTE DI LOCAZIONE DI SPAZI COMMERCIALI.

L’AQUILA – L’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (Ater) della provincia dell’Aquila, ha pubblicato un avviso permanente finalizzato alla locazione di spazi commerciali allo stato attuale sfitti. Il provvedimento si basa sulla determinazione n° 410 del 18/05/2018 con la quale si norma la possibilità di affittare locali commerciali.

Gli interessati possono prendere visione dell’apposito elenco dei locali commerciali sfitti sul sito internet dell’Azienda voce “AVVISI” o presso gli uffici siti all’Aquila in via Antica Arischia, 46/E.

L’Azienda comunica che l’elenco viene aggiornato costantemente, senza la ripubblicazione dell’avviso che ha quindi valore permanente.

Coloro che sono interessati a visitare i locali devono compilare l’apposito modello da consegnarsi presso gli uffici dell’ATER, concordando con gli stessi uffici la data del sopralluogo; è inoltre possibile scaricare il modello dal sito internet www.ateraq.it ed inviarlo via e-mail.

La visita, che vale quale verifica dello stato manutentivo del locale e dell’idoneità dello stesso all’attività che si intende esercitarvi, avverrà entro i 15 giorni successivi alla domanda presentata.

L’Azienda si riserva la facoltà di non addivenire alla stipula contrattuale per motivazioni di pubblico interesse e per altre specificate in sede di pubblicazione dall’elenco periodico di cui sopra.

Ecco il primo elenco: Via America, 66 e 89 – Avezzano; Via Beato Andrea Da Montereale, 3 – L’Aquila; Via Fontesecco, 1-3, 5,7,9,11-13, 15,17-19, 21 – L’Aquila; Piazza Fontesecco, 12- 13, 14, 16, 17-18 – L’Aquila; Via delle Metamorfosi, 30 – Sulmona; Piazza Simon Bolivar, 3, 7, 8 ,9, 10,12,13 – L’Aquila

MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L’offerta dovrà essere compilata in tutte le sue parti esclusivamente sull’apposito modello da ritirarsi presso gli Uffici dell’ATER o da scaricarsi via internet.

È condizione per la presentazione dell’offerta aver visionato il locale ovvero dichiarare per iscritto di aver comunque conoscenza dello stato dello stabile.

Il locale viene consegnato nello stato di fatto in cui si trova e qualsiasi lavoro, preventivamente autorizzato dall’Azienda, o miglioria è a carico del conduttore.

Sul modello per l’offerta il concorrente potrà comunque proporre, in ragione della eventuale richiesta di effettuazione di lavori a carico dell’ATER di manutenzione, ristrutturazione e messa a norma dei locali, particolari condizioni economiche. Al riguardo, l’ATER si riserva ogni e qualsiasi valutazione.

All’offerta deve essere allegato assegno circolare, intestato a “ATER L’Aquila” pari ad euro 50,00, quale cauzione a garanzia della serietà dell’offerta. Tale importo sarà incassato in conto fitti in caso di stipula del contratto di locazione; sarà trattenuto a carico dei soggetti che non si presenteranno per la stipula contrattuale. Dovrà essere allegata, altresì, situazione reddituale relativa all’ultima dichiarazione fiscale.

L’offerta deve pervenire all’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di L’Aquila, via Antica Arischia n. 46/E.

Tale offerta può essere trasmessa a mezzo di raccomandata postale o servizio di posta celere o a mezzo di Agenzia di recapito autorizzata oppure a mano presso la sede ATER di L’Aquila o anche tramite posta elettronica certificata ([email protected] ).