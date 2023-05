ATER L’AQUILA: LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO E PRESTAZIONI ENERGETICHE IN TRE FABBRICATI A TRASACCO

L’AQUILA – Sono previsti nel prossimo mese di giugno i lavori finalizzati al miglioramento sismico e delle prestazioni energetiche in tre fabbricati siti in via Acqua dei Santi, nel comune di Trasacco.

L’intervento è previsto nell’appalto lanciato dall’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (Ater) della provincia dell’Aquila: il finanziamento in riferimento al quadro economico è di 4.694.441,71 euro mentre l’importo dei lavori è di 2.976.914,49, somma a valere sui fondi relativi al piano nazionale di ripresa e di resilienza (Pnrr).

Ad effettuare l’intervento la ditta M.I.C. Srl e la durata è fissata in un anno. Le famiglie interessante sono 32 e stanno trovando una sistemazione presso parenti o in affitto, il tutto a totale carico di Ater.

“Continua il nostro impegno che ha sempre ispirato il nuovo corso avviato oltre due anni fa, cioè la riqualificazione degli alloggi popolari che sono edilizia residenziale pubblica e migliorare la qualità della vita delle persone che vi abitano”, spiega il presidente, Isidoro Isidori.

“L’appalto di Trasacco è insieme a tanti altri un passaggio importante per cambiare il volto del nostro patrimonio abitativo. Siamo in prima linea per ridurre al mimino i disagi per gli inquilini”, conclude l’avvocato Isidori.