BUONI PASTO, QUAGLIERI: “PROMESSA MANTENUTA, SI STA PROVVEDENDO ALLA CONSEGNA”

L’AQUILA – “Ennesima smentita a quanti vogliono continuare a screditare il lavoro e lo sforzo fatto dalle strutture regionali. Contrariamente a quanto pubblicato a metà dicembre, in merito ai lunghi tempi di consegna dei buoni pasto, l’assessore regionale al Bilancio e Personale, confermando il massimo impegno profuso al raggiungimento di questo risultato, vuole sottolineare come anche in questo caso sia stata mantenuta la promessa. Già da ieri, 21 dicembre, a soli 14 giorni lavorativi dalla stipula del contratto Consip (rispetto ai 15 dichiarati precedentemente) si sta provvedendo alla consegna delle schede per i buoni pasto e alla contestuale ricarica delle stesse”.

Così in una nota in merito ai ritardi nella consegna dei buoni pasto e la rassicurazione da parte dell’assessore regionale al Bilancio, Mario Quaglieri.

“Finalmente è stata posta fine a questa spiacevole vicenda grazie anche alla tempestiva adesione alla convenzione Consip Buoni pasto 10 lotto 8, avvenuta il giorno successivo alla pubblicazione della stessa”.

“L’assessore rassicura tutti i dipendenti che i buoni pasto arretrati saranno corrisposti in un’unica soluzione entro la fine del 2023”, conclude la nota.