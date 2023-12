CHIUSURA SP 36 MONTICCHIO A L’AQUILA, CRITICITA’ STRUTTURALI CHIESA: SLITTA RIAPERTURA STRADA

L’AQUILA – “Nel corso del tempestivo intervento propedeutico al ripristino dell’apertura della viabilità stradale, e a seguito delle segnalazioni degli enti preposti, è emersa la presenza di importanti criticità strutturali delle pareti della Chiesa adiacenti la strada, non riscontrabili precedentemente”, circostanza che ha quindi determinato lo slittamento della riapertura della strada provinciale 36 dell’abitato di Monticchio, all’Aquila.

È quanto emerso oggi nel corso della II Commissione “Gestione del Territorio”, convocata dal presidente Guglielmo Santella, avente ad oggetto la chiusura della strada provinciale nella frazionea aquilana.

Hanno partecipato alla seduta gli assessori comunali competenti, Laura Cucchiarella e Roberto Tinari, nonché del funzionario responsabile della Polizia Municipale dell’Aquila Lucio Di Berardino.

Nella discussione è intervenuta l’assessore Cucchiarella, la quale ha chiarito dettagliatamente e compiutamente la situazione attuale.

“Nel merito – si legge in una nota -, è stato osservato che, a seguito dell’urto di un mezzo pesante contro i puntellamenti installati per la messa in sicurezza delle pareti dell’aggregato edilizio adiacente la strada, sono venuti meno i requisiti di sicurezza stessa, evidenziando la pericolosità delle strutture, ragion per cui, con apposita ordinanza, la Polizia Municipale dell’Aquila ha ritenuto opportuno disporre la chiusura dell’asse viario nel tratto interessato, creando un percorso alternativo al fine garantire il transito dei veicoli”.

“In qualità di presidente ringrazio gli assessori e gli uffici tecnici competenti del Comune dell’Aquila per tempestivo il lavoro teso a ridurre al minimo i disagi per gli utenti della strada”, conclude Santella.

L’Aquila, 19 dicembre 2023

Guglielmo Santella

Presidente II Commissione consiliare “Gestione del Territorio”

del Consiglio comunale dell’Aquila