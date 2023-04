COMUNALI, “VIVIAMO BARETE”: “UNICO OBIETTIVO AMMINISTRARE SERIAMENTE E CON IL CUORE”

BARETE – “Abbiamo scelto di chiamare la nostra lista ‘Viviamo Barete’ perché questo nome rappresenta lo spirito con cui la nostra squadra ha deciso di scendere in campo per migliorare le condizioni del nostro territorio”.

È quanto si legge in una nota dei componenti della lista a sostegno di Alfredo Cervelli, candidato a sindaco di Barete (L’Aquila) alle prossime elezioni amministrative in programma il 14 e 15 maggio. (Qui la lista dei candidati)

“La nostra squadra è giovane, motivata, esperta e soprattutto seria. I suoi componenti sono tutti residenti nel Paese, lo conoscono e lo vivono quotidianamente in maniera piena e viva. Siamo un gruppo competente, formato da persone conosciute e libere da ambizioni personali. Il nostro unico obiettivo è quello di amministrare seriamente e con il cuore”, spiegano i candidati.

Cervelli aggiunge: “Come candidato sindaco metto a disposizione la mia passione e tutta l’esperienza maturata in questi anni, sin dai primi passi, iniziati nel lontano 2008. Sono stati anni difficili, ma allo stesso entusiasmanti, dove sono stato sempre attivo e presente, sia nelle situazioni emergenziali che nelle attività socio culturali, che hanno portato Barete ad essere una comunità viva e legata alle proprie radici. Con me porterò il bagaglio di esperienze e di conoscenze maturate come tecnico comunale. Il mio lavoro mi ha permesso di approfondire aspetti tecnico-amministrativi e di acquisire conoscenze fondamentali per la gestione di un ente”.

“Questo può fare la differenza nella corretta gestione della macchina comunale ed avrà una ricaduta positiva su tutto il territorio e su tutti i cittadini. Siamo pronti a traghettare il paese verso il futuro, basandoci su quanto di buono è già stato fatto, ma con la consapevolezza di dover realizzare nuovi progetti per stimolare la comunità baretana”, conclude.