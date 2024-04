COSTO ENERGIA: OPPOSIZIONI CONTRO IL SINDACO DI GUARDIAGRELE, “INESATTEZZE SUI RIMBORSI”

GUARDIAGRELE – “Il sindaco e la giunta comunale si rivelano ancora una volta inaffidabili”. Questa la denuncia del gruppo “Guardiagrele il bene in comune” che torna sulle dichiarazioni del Sindaco del centro del chietino, Di Prinzio, all’ultimo consiglio comunale in merito ai rimborsi dell’energia erogati dallo Stato a causa dell’aumento dei costi degli scorsi anni.

“L’aumento dei prezzi dell’energia nel 2022 – ha dichiarato il sindaco in consiglio comunale, nonostante le nostre obiezioni – è costato alle casse del comune in un solo anno altri 180.000 €. Tutti gli altri comuni che sono più grandi di noi – ha aggiunto – sono riusciti ad avere i fondi dello Stato, ma a Guardiagrele non è stato dato neanche un euro”. “Niente di più falso!” denuncia il gruppo di opposizione. “Abbiamo contestato questo fatto – prosegue la nota – raccontato senza criterio solo per dire che il nuovo servizio per la pubblica illuminazione è una operazione fallimentare e solo perché fatta dalla precedente giunta”.

“In realtà il nuovo contratto – spiegano i consiglieri di centrosinistra – è stato vantaggioso non solo per il risparmio sui consumi (e, quindi, sulla spesa), come dimostrano le relazioni in possesso del comune, e per gli investimenti rappresentati dal totale rifacimento degli impianti e della sostituzione di tutti i punti luce, l’installazione di lanterne di pregio in tutto il centro storico, la sostituzione degli impianti alla Villa Comunale, in Largo Garibaldi e in Via Orientale, tra gli altri. Questa scelta – prosegue la nota – ha messo al riparo il Comune dagli aumenti sul costo dell’energia che tutti in questi anni stiamo sperimentato nelle nostre case e ha permesso di porre in essere una operazione infrastrutturale sulla pubblica illuminazione che, fatta in autonoma dall’Ente, avrebbe portato a un indebitamento consistente tecnicamente insostenibile nel breve/medio periodo”.

“Ecco perché sono intollerabili le parole del sindaco. Ma il dato che lo smentisce clamorosamente – aggiunge la nota – è Guardiagrele nel 2022 ha ricevuto 175mila euro, “. Abbiamo il dovere di raccontarlo ai cittadini che devono sapere che siamo nelle mani di amministratori che non perdono occasione per raccontare cose non vere. Viene da chiedersi – aggiunge il gruppo – qual è il motivo di queste menzogne. Sono 42 mesi che manipolano la realtà dicendo sì quando è no e viceversa. Ne sentiamo di ogni tipo e la conclusione è che questi racconti servono solo per nascondere immobilismo e incapacità di amministrare”.