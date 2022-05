DIABETE: IN ITALIA ALMENO UN MILIONE DI PERSONE NON SA DI AVERLO

ROMA – In Italia i malati di diabete di tipo 2 sono oltre 3 milioni, ma molti altri non hanno ricevuto una diagnosi.

Si stima che un milione di persone non sappia di avere la malattia, un numero simile a quello dell’intera popolazione dell’Abruzzo, che ammonta a 1,2 milioni.

A fare questo paragone è il referente per il Tour della salute della Società Italiana Diabetologia, Fabrizio Febo.

“Iniziative come il Tour della Salute- spiega Febo, oggi a Roma in occasione della presentazione dell’evento- sono fondamentali perché il diabete è una malattia cronica, si può stare anche diversi anni senza sapere di averlo e quando arrivano i danni magari è troppo tardi. Si pensa che in media si arrivi alla diagnosi avendo il diabete già da 3-5 anni. Anticipare la diagnosi ci consente di evitare complicanze, che sappiamo essere cardiologiche , di tipo renale, oculari, neurologiche”.

Non solo il diabete sarà il focus, ma anche le malattie cardiovascolari.

“Il tour della salute -aggiunge il professor Roberto Volpe, referente pe la Siprec, Società Italiana per la prevenzione cardiovascolare- è un modo per riguadagnare salute, proprio in questo periodo in cui purtroppo c’è stato anche un parziale peggioramento dei fattori di rischio cardiovascolari, anche per il fatto che le abitudini alimentari sono regredite e abbiamo perso un po’ di aderenza nei confronti della dieta mediterranea, perché ci siamo rivolti più verso generi di conforto, il cosiddetto comfort food”.