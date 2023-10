“DIECI TESI PER LA SOSTENIBILITA'”: BANDO APERTO ANCHE AGLI STUDENTI DELL’ATENEO DI TERAMO

TERAMO- L’Università di Teramo ha aderito al bando di concorso “Dieci tesi per la sostenibilità” promosso da Fondazione Symbola, Luiss e Unioncamere con il sostegno di Deloitte Climate & Sustainability, il patrocinio della Conferenza dei Rettori (Crui) e la collaborazione del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, della Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile (RUS) e del Consorzio Interuniversitario nazionale per la Scienza e la Tecnologia dei Materiali (Instm). L’obiettivo è premiare 10 tesi provenienti da tutte le discipline, sia umanistiche sia scientifiche, che abbiano forti e originali riferimenti al principio della sostenibilità.

Possono partecipare alla selezione lavori provenienti da dieci aree tematiche come matematica, fisica e informatica; chimica e biologia; scienze della terra; medicina; agraria, veterinaria e scienze forestali; ingegneria civile e architettura; ingegneria industriale e dell’informazione; scienze dell’antichità, letterarie, artistiche, storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; scienze giuridiche, politiche e sociali; economia e statistica.

È possibile presentare le proprie candidature a partire da oggi fino al 20 dicembre, sulla piattaforma dedicata accessibile dal sito della Fondazione Symbola. Possono partecipare tutti gli studenti italiani delle lauree magistrali, a ciclo unico o equipollenti, degli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023. Ai primi 10 vincitori è riservato un premio di 2mila euro. Ai vincitori sarà inoltre riservata la possibilità di condividere il proprio curriculum con un network di aziende di valore nazionale. La scelta dei vincitori sarà affidata a un comitato scientifico guidato da Stefano Zamagni e Paola Severino: il primo docente di Economia politica all’Università di Bologna, la seconda presidente della Luiss School of Law.