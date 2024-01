ASL TERAMO: AUMENTANO DEL 40 PER CENTO LE PRESTAZIONI NELLA UOC DI RADIOTERAPIA

TERAMO – “Il considerevole investimento tecnologico dei macchinari che la Asl di Teramo ha effettuato nel corso degli anni ha avuto buoni risultati sia dal punto di vista diagnostico che terapeutico nella nostra azienda sanitaria. Un esempio tra tutti lo abbiamo con i positivi risultati che la Uoc di Radioterapia ha raggiunto negli ultimi due anni con un incremento del 40% di prestazioni in più. “Questo rappresenta, per la Asl di Teramo, non solo una crescita di servizi resi al malato oncologico ma, visti i numeri, può essere considerata un faro sulla salute dei quattro presidi ospedalieri del territorio. Facendo rete, non solo sul territorio ma anche nei gruppi di lavoro, abbiamo rafforzato l’offerta sanitaria ai pazienti e in particolare riguardo i servizi resi dai reparti di oncologia e delle diverse unità di chirurgiche che operano secondo un approccio multidisciplinare riuscendo a coprire la totalità delle malattie oncologiche”, dichiara Maurizio Di Giosia direttore generale della Asl di Teramo.

“È un risultato molto importante per il reparto di Radioterapia”, dichiara il direttore di Uoc Carlo D’Ugo “nel 2023 abbiamo effettuato 817 inizi trattamenti rispetto ai 576 del 2021. Piccolo calo fisiologico del 2020 dovuto alla pandemia. I risultati raggiunti sono dunque frutto anche della rete creatasi con l’utilizzo di macchinari che rientrano tra gli investimenti tecnologici fortemente voluti dalla direzione, come ad esempio la Pet e le risonanze magnetiche determinati anche nella crescita qualitativa dei trattamenti erogati. Ho la fortuna di avere un equipe eccezionale dal punto di vista professionale ed umano e la nostra maggiore gratificazione è ricevere quotidianamente attestati di affetto e soddisfazione da parte dei pazienti e loro familiari” conclude D’Ugo.

Di seguito la tabella dei dati con anno e totale complessivo: 2019 563, 2020 476, 2021 576, 2022 760, 2023 817 .