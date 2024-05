EUROPEE: FOLLA A INAUGURAZIONE DEL COMITATO ELETTORALE DI ANTONELLA BALLONE

TERAMO – Alla presenza di una vera e propria folla di cittadini e di numerosi rappresentanti nazionali e locali del Partito, è stata inaugurata questa mattina in via Po la sede elettorale di Antonella Ballone, candidata alle Elezioni Europee 2024 con Forza Italia, nel Collegio Meridionale.

Al taglio del nastro, hanno preso parte: Licia Ronzulli – Vicepresidente del Senato, Fulvio Martusciello – Capogruppo Forza Italia al Parlamento Europeo, Franci Silvestro – Senatore e Presidente della Commissione Bicamerale per le questioni regionali, Nazario Pagano – Presidente della Prima Commissione della Camera dei Deputati e Segretario Regionale Forza Italia Abruzzo, Lorenzo Sospiri – Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo, Daniele D’Amario – Sottosegretario Giunta Regione Abruzzo, Roberto Santangelo – Assessore Welfare e Sociale Regione Abruzzo, Emiliano Di Matteo – Capogruppo Forza Italia in Regione Abruzzo, Oltre alle rappresentanze provinciali e comunali del partito.

«Antonella Ballone è una donna, una madre, un’imprenditrice, che ha affrontato ogni sua sfida con determinazione e impegno, senza mai dimenticare i valori che sono alla base stessa del manifesto politico che fin dalla sua nascita ha rappresentato le battaglie di Forza Italia. Con lei a Bruxelles – ha sottolineato la Vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli – avremo l’occasione di portare l’esperienza e la passione di chi sa di avere un compito di straordinaria importanza: difendere gli interessi italiani, tutelare le nostre famiglie, le categorie produttive e quelle eccellenze che troppo spesso sono state messe a rischio da una politica europea miope e penalizzante.» «L’ avvio della campagna elettorale di Antonella Ballone è un segnale di presenza del nostro partito sui territori meridionali con profili di alta qualità professionale – ha commentato il Capogruppo di Forza Italia al Parlamento Europeo, Fulvio Martusciello – Antonella Ballone con la sua esperienza nei comparti del trasporto, del turismo, dell’agricoltura e nel mondo delle attività produttive in generale, c’è un valore aggiunto per il Sud e per Forza Italia.»

La dichiarazione di Antonella Ballone: «Chiedo alla mia città, alla mia provincia e alla mia regione, di cogliere insieme a me questa grande occasione, perché per la prima volta Teramo e l’Abruzzo possono contare su una candidatura, che non nasce come semplice attestazione di presenza o simbolico riempitivo, ma è l’espressione di un progetto politico serio, importante, credibile, sul quale il mio partito, Forza Italia, ha creduto, investendo nel tempo, perché la mia è una candidatura che viene da lontano, costruita un programma che non è finalizzato alla semplice riuscita elettorale, ma ad una precisa visione di governo europeo”.

“Sono fiera, in questo senso, di essere candidata con l’unico partito italiano che rientra nell’alveo del Ppe, ovvero di quella che è e sarà la forza politica determinante di tutta le future scelte politiche europee; non siamo il partito che aspira al seggio a Bruxelles solo per una logica di numeri, ma per una chiara volontà di poter fare la nostra parte, portando in Europa il nostro bagaglio di esperienze e di conoscenze e, soprattutto, l’orgoglio dei nostri territori. Per questo chiedo all’Abruzzo di credere in questa sfida e di votare compatto e convinto per una candidata che, come nel mio caso, può farsi davvero portatrice di un riscatto collettivo per l’Abruzzo e per il Mezzogiorno».