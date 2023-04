FESTA GRAZIE AL LOTTO: VINTI 113MILA EURO A ROSETO DEGLI ABRUZZI E 25MILA A FRAINE

ROSETO DEGLI ABRUZZI – L’Abruzzo fa festa grazie al Lotto: nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, centrate vincite per un totale di 139 mila euro. La più alta di giornata è stata registrata a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, per un importo pari a 113.750 euro, arrivata grazie a tre ambi e un terno sulla ruota di Genova, a cui si aggiunge quella di Fraine, in provincia di Chieti, con tre ambi e un terno che hanno fruttato 25.250 euro.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale superiore ai 302 milioni in questo 2023.