FRANCAVILLA AL MARE: ORDIGNO BELLICO NEL CIMITERO

FRANCAVILLA AL MARE – Un reperto riconducibile a un ordigno bellico è stato trovato nella parte nuova del cimitero di Francavilla al Mare (Chieti).

Lo ha reso noto la sindaca Luisa Russo sulla sua pagina Facebook dopo aver ricevuto la comunicazione dai Carabinieri.

“L’area – ha fatto sapere Russo – è stata transennata per motivi di sicurezza e sono in attesa di informazioni ufficiali dagli artificieri per valutare la necessità di predisporre un atto per la chiusura temporanea della zona interessata, per preservare la pubblica incolumità”.