INCIDENTE SUL LAVORO A CHIETI: FERITO OPERATORE ECOLOGICO

CHIETI – Incidente sul lavoro, nel pomeriggio, nella sede di Formula Ambiente, la società che si occupa della raccolta dei rifiuti a Chieti.

L’infortunio ha riguardato un operatore di una ditta esterna che si occupa del trasporto dell’organico: secondo le prime informazioni, l’addetto, per cause in corso di accertamento, sarebbe caduto dalla strada su un terreno sottostante, facendo un volo di circa due metri.

Soccorso dal 118, è stato trasportato con un politrauma all’ospedale di Chieti, dove sono in corso tutti gli accertamenti.

Sul posto sono intervenuti la polizia, per i rilievi del caso, e l’Ispettorato del lavoro.