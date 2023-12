LA FATICA NELLA SCLEROSI MULTIPLA: INCONTRO FORMATIVO ALL’AQUILA

L’AQUILA – “La fatica nella sclerosi multipla”.

Questo il tema dell’incontro formativo, dedicato alle persone con sclerosi multipla, familiari e amici, organizzato dalla Sezione AISM della Provincia dell’Aquila per giovedì 21 dicembre, dalle 18, presso la sede in Via Fontamara 12 Cavalletto D’Ocre, SM CAFE’.

“La fatica – viene spiegato in una nota – è uno dei sintomi più comuni della sclerosi multipla, può comparire già nelle prime fasi della malattia ed influenza la vita di una vasta maggioranza di persone con SM. Ne parleremo con il dottor Rocco Totaro, responsabile del Centro Malattie Demielinizzanti dell’Ospedale dell’Aquila. Sarà un momento di confronto con gli esperti che risponderanno alle domande dirette dei partecipanti”.

Per info 0862/313632

Cel: 335/6469597

Mail: [email protected]

Pagina FB : @AISMAQUILA