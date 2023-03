AISM: “SCLEROSI MULTIPLA, QUALI TERAPIE PER IL FUTURO?”, VENERDI’ EVENTO A L’AQUILA

L’AQUILA – Un incontro informativo dedicato alle Persone con Sclerosi multipla, familiari e amici per parlare del tema: “Sclerosi Multipla: quali terapie per il futuro?”.

Ad organizzare l’evento la Sezione AISM della provincia dell’Aquila per venerdì 24 marzo, alle 18, presso la sede in Via Fontamara 12 Cavalletto D’Ocre, SM Cafè.

“Quali sono le terapie per gestire al meglio la sclerosi multipla? C’è qualche novità sulle terapie o studi di ricerca che in futuro apriranno nuove prospettive terapeutiche per la SM? Ne parleremo con il dottor Rocco Totaro, neurologo del Centro Malattie Demanializzanti dell’Ospedale dell’Aquila”.

Per info 0862/313632

Cel: 335/6469597

Mail: [email protected]

Pagina FB : @AISMAQUILA