L’AQUILA: ASL NOMINA I DUE NUOVI PRIMARI, LOMBARDI (CHIRURGIA ENDOSCOPICA) E PRIMOMO (PNEUMOLOGIA)

L’AQUILA – In arrivo altri due nuovi primari all’ospedale.

L’individuazione delle due figure mediche apicali, scaturita dai concorsi che la Asl ha appena portato a termine, riguardano i reparti di chirurgia endoscopica e di pneumologia del San Salvatore.

Secondo quanto si è appreso, si tratta rispettivamente del dottor Loreto Lombardi, dirigente medico del nosocomio aquilano, e del dottor Gian Luca Primomo, dirigente medico dell’ospedale Santissima Annunziata di Chieti.

Nei prossimi giorni il manager, Ferdinando Romano, adotterà le delibere di incarico per formalizzare le due nomine, “mettendo così il suggello definitivo alle procedure espletate”. Nei prossimi mesi la Asl definirà altri dieci primariati.

“La designazione dei nuovi primari – si legge nella nota – consente di definire altre importanti caselle di vertice all’ospedale aquilano. Un ulteriore passaggio che rientra nel progetto complessivo, intrapreso dalla Asl, finalizzato a dare stabilità alla guida delle unità operative degli ospedali della provincia, per anni gestite con incarichi provvisori e rinnovati di volta in volta. I concorsi di chirurgia endoscopica e di pneumologia del San Salvatore sono stati completati secondo la rigorosa tempistica che la Direzione si è data in base a un calendario programmato e che prevede, già dai prossimi giorni, lo svolgimento di ulteriori concorsi da primario fino alla copertura completa dei posti non ancora assegnati”,conclude la nota.