L’AQUILA – “Divulgare la cultura della prevenzione sulle malattie oncologiche è fondamentale, la Asl ha disposto un percorso di screening, un programma che prevede il controllo gratuito contro il tumore al seno, all’utero e al colon. Ad oggi però, per alcuni di questi test, l’adesione è ancora molto bassa. Siamo qui con l’obiettivo di sensibilizzare quante più persone possibili, sono 10 minuti che valgono la vita”.

L’appello arriva in una giornata dedicata alla prevenzione e al benessere fisico e mentale a 360 gradi, tra arte e sport, e a lanciarlo è la Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila presente con uno stand informativo al Parco del Castello del capoluogo regionale, in occasione di “L’Aquila in rosa, aspettando il giro”, con un ricco calendario di appuntamenti in programma il 10-11-12-14 maggio in attesa della tappa con arrivo a Campo Imperatore, organizzato dal Comune dell’Aquila.

Una prima puntata del ciclo di eventi che ha registrato una notevole partecipazione nonostante il tempo incerto nel pomeriggio.

“La Asl ha disposto un’importante organizzazione per attivare questo percorso di prevenzione”, spiega Maria Gabriella Casilio, referente per lo screening mammografico e presidente dell’Associazione Humanitas.

Infatti, aggiunge Benita Capannolo, responsabile del Coordinamento screening, “se per le mammografie la percentuale di adesione è nella media nazionale, per il colon c’è ancora molta strada da fare. Ancora oggi la risposta ad alcuni percorsi di prevenzione, per quanto gratuita, è ancora molto bassa. In media, solo 6 su 10 partecipano”.

Presente anche uno stand dell’Associazione Salute Donna Onlus nella prima giornata di ecografia mammaria e visita senologica gratuita: “Una grande adesione che ci rende molto felici – spiega Laura Pizzocorno, del Comitato Scientifico di Salute Donna Onlus – In genere le donne, soprattutto quando si tratta di visite senologiche e mammografie rispondono bene, e questo è un grande punto di partenza”.

Dalla prevenzione all’arte, una prima giornata piena di artisti ed iniziative, dalla performance live di opera pittorica e body painting dell’artista Silvio Formichetti, all’esibizione di street art dei fratellini Margiotta, e ancora la Streetgym Experience e il Mobility point, con la partecipazione dell’assessore alla Mobilità del Comune dell’Aquila, Paola Giuliani, che ha presentato i progetti di sostenibilità in cantiere.

Racconta Silvio Formichetti, artista originario di Pratola Peligna e autore dell’opera pittorica di body painting: “Per l’occasione ho deciso di realizzare un’opera pittorica e con le suggestioni cromatiche dell’opera dipingo il corpo della modella, che quindi si fonde con il quadro. Una ricerca della terza dimensione che porto avanti da anni, che porto in giro per il mondo”.

Hanno sfidato il tempo incerto i fratellini Ginevra e Francesco Margiotta, piccoli artisti aquilani che accompagnati dai genitori e amici si sono esibiti in street art portando l’opera “Il Cammino della pace”. Lunga circa 8 metri, è parte integrante dell’opera più lunga del mondo. Ci sono disegnate delle biciclette che si incontrano su uno sfondo colorato, che parla di pace.

L’Aquila in Rosa torna domani. Di seguito il programma completo delle iniziative.

PROGRAMMA COMPLETO EVENTI E LOCATION

Parco del Castello

10 maggio dalle 18 alle 20 – Performance live di opera pittorica e body painting dell’artista Silvio Formichetti.

10 maggio dalle 18 alle 20 – Esibizione di street art dei fratellini Margiotta con il coinvolgimento del pubblico, soprattutto dei bambini.

10 e 11 maggio, dalle 18 alle 20 – Stand informativi della Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila dedicati al Programma di screening per la prevenzione dei tumori (seno – utero – colon) “10 minuti che valgono una vita”.

10 e 11 maggio, dalle 18 alle 20 – Salute donna onlus – Screening tumore al seno mediante ecografia mammaria e visita senologica gratuita – Prenotazioni al numero 3200641621.

10 e 11 maggio dalle 18 alle 20 – Streetgym Experience – Un’esperienza unica per prendersi cura di sé stessi, immersi tra Arte e Storia. Per far vivere un’esperienza unica a livello sensoriale, cognitivo, fisico e mentale, a più persone possibili. Attraverso un’uscita esperienziale inclusiva, basata su un mix di cultura e prevenzione della salute. Un circuito a corpo libero condotto da trainer professionisti, caratterizzato da location mozzafiato, pillole di storia e musica motivante. Per informazioni e prenotazioni 3391532388

10 e 11 maggio, dalle 18 alle 20 – Mobility point, presentazione e promozione dei progetti di mobilità sostenibile del Comune dell’Aquila.

11 maggio dalle 18 alle 20 – Centro danza art nouveau e Ritmica l’étoile – Esibizioni varie: Oro italiano, tarantella – Grease (tratto dal musical) – Esibizioni di ginnastica ritmica – Presenta Alessia Spezza

11 maggio dalle 19 alle 20 – Esibizione di break dance con atleti di valenza internazionale – In occasione dell’inizio dei mondiali di break dance che si terranno all’Aquila.

Stadio Gran Sasso d’Italia-Italo Acconcia

Dalle15.30 – Stadio Gran Sasso d’Italia – Amichevole L’Aquila 1927 Calcio femminile – Women L’Aquila soccer a seguire esibizione delle giovanili, seguita dall’esibizione delle formazioni giovanili, con la collaborazione dell’Associazione “Mamme per L’Aquila”. Durante lo svolgimento delle partite campagna di sensibilizzazione per la prevenzione ai tumori a cura della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila e associazione Humanitas L’Aquila.

Chiesa San Silvestro

12 maggio ore 18 esibizione di “AqinCrescendo”, orchestra giovanile di 150 elementi diretta dal maestro Simone Genuini, a cura del Conservatorio di musica “Alfredo Casella” dell’Aquila.

Villa Comunale

14 maggio dalle 9 alle 12 – passeggiata sportiva/amatoriale/culturale in bici per la città con guide cicloturisiche a cura di C.S.I. L’Aquila.