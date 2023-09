ASL TERAMO: DUE GIORNATE DEDICATE ALLA PREVENZIONE DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI

TERAMO – In occasione della giornata mondiale del cuore la Asl di Teramo ha organizzato al Mazzini due giornate dedicate alla prevenzione delle malattie cardiovascolari. L’iniziativa rientra nell’open week promosso dalla Fondazione Onda, dal 26 settembre al 2 ottobre.

L’obiettivo è di favorire l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari, con un particolare focus su aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco e patologie valvolari. L’azienda sanitaria teramana offrirà visite ed esami gratuiti in due unità operative. Nella Uoc di Chirurgia vascolare il 26 settembre dalle 8 alle 14, per la prevenzione dell’aneurisma aortico addominale, ambulatorio di chirurgia vascolare al 2° piano del II lotto del Mazzini.

Sarà necessario prenotare le visite (in tutto 16 i posti disponibili) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 allo 0861429569. Nella Uoc di Cardiologia il 28 settembre dalle 14.30 alle 19.30 per la prevenzione dell’infarto cardiaco; le visite saranno precedute da un incontro informativo su “La cardiopatia ischemica nella donna e l’importanza della prevenzione” nell’aula riunioni del servizio di cardiologia a piano terra del II lotto. Proseguiranno successivamente le 20 visite e gli esami diagnostici (ecg ed ecocardiogramma) negli ambulatori di cardiologia. Sarà necessario prenotare le visite tramite l’indirizzo mail [email protected]. Sono circa 140 le strutture del network Bollino Rosa che hanno aderito all’iniziativa e che offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a distanza, nelle aree specialistiche di cardiologia e chirurgia vascolare.

A partire da oggi 13 settembre tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione saranno consultabili sul sito www.bollinirosa.it al link (H) Open Week sulle Malattie Cardiovascolari – dal 26 settembre al 2 ottobre 2023 (bollinirosa.it). Fondazione Onda dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento ”Bollino Rosa”; il network, composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini.