L’AQUILA – “Non sei degno”. Così una contestatrice gridando contro il presidente del Senato Ignazio La Russa arrivato a L’Aquila, nel Parco della Memoria, per inaugurare una stele in ricordo (nel giorno dell’anniversario) delle 309 vittime del terremoto. La donna, subito bloccata dal personale della Digos, è stata portata via.