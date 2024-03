L’ASSESSORE COMUNALE AQUILANA LANCIA HA INCONTRATO UNA DELEGAZIONE BELGA DI INNER WHEEL

L’AQUILA – L’Assessore al Turismo e ai Rapporti Internazionali del Comune dell’Aquila, Ersilia Lancia, ha incontrato stamani la delegazione di Inner Wheel della città belga di Oudernaade, guidata dalla presidente Dany De Vos.

Le ospiti erano accompagnate dalle presidenti di Inner Wheel Ortona (CH) e L’Aquila, Maria D’Alessandro e Giovanna Renzetti. Le rappresentanti dell’associazione delle Fiandre, che hanno effettuato una visita complessiva in città sotto la guida di Antonio Di Stefano, presidente del Rotary L’Aquila e per più di quattro decenni ai vertici della Soprintendenza del capoluogo abruzzese, sono state ricevute prima nel cortile di Palazzo Margherita e poi nella sala del Consiglio comunale.

Nel rivolgere il saluto alle ospiti, l’Assessore Lancia ha ricordato come L’Aquila sia un vero e proprio crocevia culturale e sociale, “circostanza -ha aggiunto- ulteriormente avvalorata dal conferimento di Capitale italiana per la Cultura 2026, avvenuto proprio ieri. L’incontro odierno -ha proseguito l’Assessore Lancia – rappresenta uno dei volani per intessere quelle relazioni nazionali e internazionali che possano portare la nostra città a confrontarsi con realtà di assoluto spessore, come accaduto oggi, sia in Italia che all’estero”.