MAXXI L’AQUILA: OLTRE 25MILA VISITATORI IN UN ANNO

L’AQUILA – Sono oltre 25mila i visitatori che nei primi 12 mesi hanno varcato la soglia del settecentesco Palazzo Ardinghelli sede del Maxxi L’Aquila.

Un viaggio appena cominciato e già ricco di traguardi raggiunti: mostre, incontri, presenze di artisti e di personaggi della cultura e della scienza, nuove commissioni, performance, collaborazioni, sperimentazione.

Tutto questo è il Maxxi L’Aquila a un anno dalla sua inaugurazione, il 28 maggio 2021, 12 mesi entusiasmanti sotto molti punti di vista. Per questo sabato si festeggerà accogliendo gratuitamente i visitatori residenti in Abruzzo.

“Una maniera per ringraziare la città dell’Aquila e tutti coloro che hanno mostrato il proprio interesse per il museo” afferma il direttore, Bartolomeo Pietromarchi, che aggiunge: “Siamo molto felici dei risultati raggiunti e da qui si continuerà nel lavoro da portare avanti”.

Quattro le mostre principali allestite nelle sue sale, dalla mostra inaugurale Punto di Equilibrio a In Itinere ancora allestita insieme a Di roccia fuochi e avventure sotterranee e a Mappa Appennino di Angelo Bellobono e tutti i focus e gli approfondimenti organizzati: dall’Omaggio a Marcello Mariani, alla mostra documentaria di Alternative Attuali, ai due slideshow di Amazonia di Sebastiao Salgado ospitati nella project room dove è stato poi presentato il visionario film Asia One di Cao Fei.

Circa 1.500 inoltre circa le presenze registrate in occasione dei 22 eventi di approfondimento culturale organizzati. Circa 50 le attività educative organizzate in museo a partire da dicembre 2021 fra laboratori per famiglie, visite guidate e laboratori per le scolaresche per un totale di circa 700 presenze.