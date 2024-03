ELICE – Una notte da imcubo per un anziano di Elice, in provincia di Pescara, che è stato rapinato e malmenato nella sua abitazione da una banda formata da tre balordi quasi certamente originari dei Paesi dell’est. L’84enne è stato preso a calci e pugni dai banditi che, secondo quanto riferisce il Centro, gli hanno fratturato la mandibola e prima di fuggire con un bottino di circa 500 euro lo hanno legato in modo che non potesse liberarsi subito per chiedere aiuto.

Solo dopo qualche ora si è slegato e ha dato l’allarme. Sul posto, nella abitazione isolata in cui vive, sono arrivati i familiari e i carabinieri. Ora l’uomo è ricoverato in ospedale. Probabile che i ladri, che pensavano di essere soli in casa, abbiano usato la mano pesante, dopo aver perso la testa, in quanto immaginavano di agire indisturbati, non ipotizzando di essere sorpresi dall’anziano al suo rientro.