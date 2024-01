PROTESTA AGRICOLTORI: MAGNACCA (FDI), “RACCOGLIAMO GRIDO DI ALLARME”

SAN SALVO – “Torna la protesta degli agricoltori. Non possiamo restare indifferenti al loro malessere per uno dei settori primari e imprescindibili per la nostra economia. Dalla terra il nutrimento per le nostre famiglie. Gli agricoltori sono i primi produttori del ciclo della nostra vita: ci fanno crescere e vivere in salute. Ciascuno di noi deve sentirsi responsabile per il ruolo che ricopre di questo grido di allarme e deve fare quanto necessario e utile per sensibilizzare ogni grado istituzionale rispetto alle richieste del comparto agricolo”.

Lo scrive in una nota Tiziana Magnacca, presidente del Consiglio comunale di San Salvo (Chieti), ed ex sindaco, candidata con Fratelli d’Italia alle elezioni regionali di marzo.

“Quelle mani callose, fatte di fatica e sudore, sono per noi simbolo di qualità e di eccellenza, ma anche di un circuito economico virtuoso che produce ricchezza per le nostre comunità – sottolinea Magnacca – L’agricoltura è una vera e propria risorsa del Made in Italy, un punto di forza assieme alla zootecni. L’agricoltura è l’estremo baluardo ad ogni ‘cinesismo’ legato alla produzione in vitro della carne e ad ogni idea nordeuropea dei grilli commestibili, oltre che alle importazioni selvagge di grano, olive e prodotti ortofrutticoli”.

“La provincia di Chieti è leader nella produzione vitivinicola, ortofrutticola e olearia – osserva – Pertanto, noi più degli altri dobbiamo sentire e condividere il peso della protesta dei nostri agricoltori, per poter costruire un’opera di sensibilizzazione. Dobbiamo metterci al lavoro per sostenere normative regionali in grado di dare sollievo e speranza alle tante famiglie che resistono e lavorano per tutti noi. Per favorire tra i giovani le opportunità per coltivare la terra, che è ancora in grado di dare lavoro se vengono create le condizioni adeguate per un’effettiva redditività”.

“Al fianco degli agricoltori per sostenere la loro battaglia”, chiosa Magnacca.