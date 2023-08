RAI: LA COSTA ABRUZZESE A LINEA VERDE ESTATE

ROMA – Il viaggio di Linea Verde Estate prosegue lungo le coste dell’Abruzzo, da Ortona a Vasto, domenica 27 alle 12.20 su Rai 1 e Rai Italia, con Angela Rafanelli e Peppone Calabrese.

A Ortona la nuova vita del vecchio zoo divenuto, grazie all’associazione culturale ‘Zooart’, un favoloso viaggio tra realtà, illusione, storia, arte e musica. Quindi i ‘Giganti del Mare’ di Vasto con la secolare tradizione dei trabocchi.

Poi la scalinata di Terravecchia, la spiaggia della Ritorna, il Castello Aragonese, l’anziano liutaio.

Spazio anche per le tradizioni gastronomiche: a Scerni, con i fratelli Antonio e Luigi, per la produzione della ventricina, salume tipico abruzzese, e a Guardiagrele per gustare le prelibate ‘sise delle monache’, dolce tipico locale.

Poi il fascino della riserva di Punta Aderci, 285 ettari in un paesaggio agricolo, un anfiteatro marino che ospita numerose essenze vegetali, il promontorio che domina tutto intorno, nella zona compresa tra la spiaggia di Punta Penna e la foce del fiume Sinello.

Infine, l’arrivo a Vasto per la raccolta dei pomodori mezzo tempo, ingrediente indispensabile per la preparazione del brodetto.