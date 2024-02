SINDACO DI VASTO VIETA LA CIRCOLAZIONE DI BICICLETTE E MONOPATTINI NEL CENTRO STORICO

VASTO -Tolleranza zero alla circolazione di biciclette e monopattini nel centro storico: Piazza Rossetti, Corso Italia, Piazza Diomede, Corso De Parma e Piazza Lucio Valerio Pudente.

Il sindaco di Vasto (Chieti) Francesco Menna ha spiegato che la decisione è stata necessaria per garantire l’incolumità dei pedoni. In attesa che finalmente arrivi in Italia una legge che vieti l’uso indiscriminato e pericoloso di alcuni mezzi, mi vedo costretto ad intervenire con un’ordinanza e istituendo un divieto specifico rispetto ai rischi procurati da alcuni conduttori di bici e veicoli elettrici che sono soliti circolare, spesso a velocità sostenuta.

“Cosa accadrebbe se un cittadino si facesse male? Quale assicurazione pagherebbe i danni? Obiettivo dell’Amministrazione comunale – ha detto il sindaco Francesco Menna – è migliorare la qualità e la vivibilità del centro di Vasto, e scongiurare ogni potenziale pericolo per la vulnerabilità dei pedoni. Una misura necessaria a causa di coloro che senza alcun rispetto del codice della strada circolano nelle strade del centro storico”.

“Con l’ascesa della mobilità sostenibile, sempre più monopattini elettrici, e-bike e mezzi con pedalata assistita affollano le nostre strade, – ha spiegato l’assessore alla Polizia locale Carlo Della Penna – ma in tanti non rispettano le regole. Pertanto abbiamo deciso di ricorrere al divieto nelle aree pedonali e nelle strade maggiormente frequentate del centro storico”.